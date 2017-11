Рязанское правительство купит пять новых машин. Тендер размещен на портале госзакупок . Начальная цена — 3,36 млн рублей. Заказчиком выступает транспортно-хозяйственный комплекс правительства, деньги выделили из областного бюджета.

Согласно приложенной документации, чиновникам нужны Nissan Almera New Comfort Plus c механической коробкой передач и объемом двигателя 1,6 литра. В автомобилях должны быть, в частности, стальная защита картера, обогрев заднего стекла с таймером, подстветка багажника, хромированные ручки дверей и решетка радиатора, галогеновые фары и литые диски.

Победителя торгов определят 24 ноября.