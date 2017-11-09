Рязанцев пригласили на забег Дедов Морозов. Об этом сообщили на сайте
Легкоатлетический забег, посвященный дню рождения Деда Мороза пройдет в пятницу, 17 ноября, на территории городского парка на улице Ленина, напротив здания администрации. Регистрация участников начнется в 9:30.
Поучаствовать в соревнованиях на дистанцию 250 и 500 метров могут все желающие, у кого есть костюмы Деда Мороза, Снегурочки или других новогодних персонажей.
Соревнования пройдут в различных возрастных группах:
- взрослый и ребенок до 6 лет;
- взрослый и ребенок от 7 до 13 лет;
- взрослый и ребенок 14 лет и старше;
- индивидуальный забег.
Подать заявку на участие можно до 16 ноября, прислав анкету на электронный адрес:
Напомним, в 2016 году на забег Дедов Морозов