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11:29, 9 ноября 2017 56
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Рязанцев пригласили на забег Дедов Морозов

Рязанцев пригласили на забег Дедов Морозов

Рязанцев пригласили на забег Дедов Морозов. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Легкоатлетический забег, посвященный дню рождения Деда Мороза пройдет в пятницу, 17 ноября, на территории городского парка на улице Ленина, напротив здания администрации. Регистрация участников начнется в 9:30.

Поучаствовать в соревнованиях на дистанцию 250 и 500 метров могут все желающие, у кого есть костюмы Деда Мороза, Снегурочки или других новогодних персонажей.

Соревнования пройдут в различных возрастных группах:

  • взрослый и ребенок до 6 лет;
  • взрослый и ребенок от 7 до 13 лет;
  • взрослый и ребенок 14 лет и старше;
  • индивидуальный забег.

Подать заявку на участие можно до 16 ноября, прислав анкету на электронный адрес: edelveys-r@yandex.ru или позвонить по номеру телефона: (4912) 25-51-36.

Напомним, в 2016 году на забег Дедов Морозов вышло окола ста горожан.


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