Рязань готова приобрести новогоднюю ель за 407 тысяч рублей

Рязань готова приобрести 12-ти метровую новогоднюю ель за 407 тысяч рублей. Тендер размещен на портале
Согласно ему, заказчик — дирекция по благоустройству Рязани на средства бюджетных организаций приобретет две ели (высотой девять и 12 метров) и 300 новогодних шаров. Начальная стоимость всех закупок — 657 тысяч 999 рублей.
По условиям контракта, ели должны быть новыми, изготовленными из ПВХ, представляющие собой «металлическую сборно-разборную конструкцию с плавным сужением к верху». Город может потратить на новогодние шары 57 тысяч 999 рублей, на девятиметровую ель — 193 тысячи, на 12-ти метровое дерево — 407 тысяч. Победитель станет известен 24 ноября.
Напомним, в прошлом году в Рязани