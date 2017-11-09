Появился фоторобот «подозрительного мужчины» с детской площадки в Канищеве. Подлинность опубликованного в сети изображения подтвердили в полиции.
Напомним, ранее появилась ориентировка на подозреваемого. Приметы: славянская внешность, рост около 170 сантиметров, полного телосложения, лицо в прыщах, глаза на выкате, писклявый голос. Был одет: темная куртка с капюшоном.
Напомним, мужчина часто появлялся около домов №18 и №18 корпус 1 по улице Интернациональной. Он подходил к детям и звал их с собой за деньги и конфеты.