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15:41, 9 ноября 2017 449
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Убийство в Восточном экспрессе» и «Ван Гог. С любовью, Винсент»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Убийство в Восточном экспрессе» и «Ван Гог. С любовью, Винсент»

Четверг — время премьер, и на этой неделе поклонников киноискусства ждет очередная порция новинок кино. Среди наиболее заметных — экранизация знаменитого романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе», фильм «Ужин», по мотивам бестселлера Германа Коха, анимационный фильм «Ван Гог. С любовью, Винсент» — первый в истории фильм, полностью нарисованный на холсте масляными красками, а также биографическая драма «Дело храбрых» о пожаре в Аризоне, основанный на реальных событиях.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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1 день назад
Рязанцам представили новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

Рязанцам представили новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

Презентация прошла в автосалоне официального дилера «Димар-Викинги» на Московском шоссе.

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