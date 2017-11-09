На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Убийство в Восточном экспрессе» и «Ван Гог. С любовью, Винсент»

Четверг — время премьер, и на этой неделе поклонников киноискусства ждет очередная порция новинок кино. Среди наиболее заметных — экранизация знаменитого романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе», фильм «Ужин», по мотивам бестселлера Германа Коха, анимационный фильм «Ван Гог. С любовью, Винсент» — первый в истории фильм, полностью нарисованный на холсте масляными красками, а также биографическая драма «Дело храбрых» о пожаре в Аризоне, основанный на реальных событиях.
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