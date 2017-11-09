Мандат Игоря Морозова передали Юрию Шикову

Рязанская областная дума получила нового депутата. В четверг, 9 ноября, избирательная комиссия региона передала вакантный мандат «Единой России» заместителю директора 360-го авиаремонтного завода Юрию Шикову и зарегистрировала его депутатом.
Председатель избиркома Владимир Грачев вручил промышленнику удостоверение. «Спасибо за доверие. Оправдаю», — отметил тот.
Шиков получил мандат, так как на выборах 2015 года в одну группу партийного списка с его предыдущими владельцами — Александром Калашниковым и Игорем Морозовым. «Единороссы» согласовали его кандидатуру, но не стали принимать отдельного решения по выдвижению,
Грачев заметил, что это редкая ситуация, когда депутатами побывали все три члены группы.
Напомним, Калашников сложил полномочия