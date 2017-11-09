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18:05, 9 ноября 2017 693
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Любимов покинул топ-30 губернаторского медиарейтинга

Любимов покинул топ-30 губернаторского медиарейтинга

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

По итогам октября рязанский губернатор Николай Любимов занял 33-е место в рейтинге 85 глав российских регионов, составленном «Медиалогией». За месяц политик опустился на 14 строчек. Среди 18 губернаторов ЦФО он стал седьмым, потеряв три позиции.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. В первую тройку вошли столичный мэр Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и Андрей Воробьев из Подмосковья. Замкнул список Александр Бердников, возглавляющий Республику Алтай.

Любимов расположился между коллегами из Новгородской и Владимирской областей.

«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе почти 43 тысячи СМИ.


© RZN.info

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