Центробанк отметил рост популярности рязанских ломбардов

Рязанцы стали заметно чаще прибегать к услугам ломбардов. Такие данные распространило региональное отделение Центробанка в четверг, 9 ноября.
Согласно им, количество договоров во втором квартале 2017 выросло на 21% относительного первого и составило 45 тысяч. Сумма займов увеличилась на 20% — до 309,9 млн рублей.
Задолженность клиентов на начало июля составляла 170,8 млн рублей — на 9% больше, чем тремя месяцами раньше.
За квартал Центробанк выдал рязанским ломбардам 35 предписаний об устранении нарушений закона, возбудил два административных дела и направил один иск о ликвидации.