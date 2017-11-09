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17:16, 9 ноября 2017 65
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Центробанк отметил рост популярности рязанских ломбардов

Центробанк отметил рост популярности рязанских ломбардов

Рязанцы стали заметно чаще прибегать к услугам ломбардов. Такие данные распространило региональное отделение Центробанка в четверг, 9 ноября.

Согласно им, количество договоров во втором квартале 2017 выросло на 21% относительного первого и составило 45 тысяч. Сумма займов увеличилась на 20% — до 309,9 млн рублей.

Задолженность клиентов на начало июля составляла 170,8 млн рублей — на 9% больше, чем тремя месяцами раньше.

За квартал Центробанк выдал рязанским ломбардам 35 предписаний об устранении нарушений закона, возбудил два административных дела и направил один иск о ликвидации.


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