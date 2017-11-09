Автоинспекторы предупредили рязанских водителей об ухудшении видимости на дорогах

Автоинспекторы предупредили рязанцев о сильном тумане, который ожидается вечером в четверг, 9 ноября, и утром в пятницу, 10 ноября. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Внимание водителей обратили на ухудшение видимости на дорогах.
«При данных метеоусловиях водителям необходимо быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим», — отметили в сообщение.
«Скорость в условиях тумана должна быть такой, которая позволит избежать аварийной ситуации (например, избежать столкновения с впереди идущим попутно транспортом, позволит вовремя заметить препятствие или при которой не вынесет на встречную полосу в повороте). Это и будет безопасная скорость движения в данной конкретной дорожной обстановке и в данный момент», — добавили автоинспекторы.
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