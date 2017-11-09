«Ауди» отозвал в России почти тысячу автомобилей

Российский дилер Audi — ООО «Фольксваген Груп Рус» — отозвал в России 953 автомобиля Audi моделей A6, A7 и RS6 из-за проблем с программным обеспечением. Об этом сообщается на
Под отзыв попали автомобили, реализованные в 2017 году. Причиной стала некорректная работа функции аварийного вызова во время запроса данных для сервисного ключа Audi со стороны системы бортовой диагностики.
На отозванных моделях обновят программное обеспечение диагностического интерфейса шин данных. Владельцам автомобилей не нужно будет платить за ремонт.