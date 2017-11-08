В Сасове появится памятник пограничникам

В Сасове установят памятник пограничникам. Об этом пишет издательство «
С инициативой выступил главный механик-энергетик ООО «Сасовский литейный завод» Николай Савкин. Памятник сделали на средства воинов-пограничников.
Фото ИД «Пресса»
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В Сасове установят памятник пограничникам. Об этом пишет издательство «
С инициативой выступил главный механик-энергетик ООО «Сасовский литейный завод» Николай Савкин. Памятник сделали на средства воинов-пограничников.
Фото ИД «Пресса»
© RZN.info
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