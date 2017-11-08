В Рязанской области подорожали огурцы и подешевел лук. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области заметно подорожали огурцы — на 11,3% (до 119,26 рубля за кг). На 5,4% поднялась стоимость помидоров (до 125,66 рубля за кг), на 2,6% — мясных консервов (до 119,73 рубля за банку). Данные мониторинга средних цен в ЦФО на вторник, 7 ноября, RZN.info предоставил Рязаньстат.
Больше всего подешевели лук (-6%, до 15,64 рубля за кг), морковь (-6,1%, до 15,74 рубля за кг), капуста (-2,8%, до 11,56 рубля за кг), картофель (-2,5%, до 15,15 рубля за кг).
Регион остался вторым в округе по стоимости помидоров и стал третьим по огурцам. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- сосиски и сардельки — 272,21 рубля за кг;
- пастеризованное молоко — 39,23 рубля за л;
- стерилизованное молоко — 60,32 рубля за л;
- сливочное масло — 447,67 рубля за кг;
- маргарин — 97,67 рубля за кг;
- творог — 225,09 рубля за кг;
- морковь;
- лук;
- печенье — 108,32 рубля за кг;
- карамель — 193,67 рубля за кг;
- водку — 547,50 рубля за л.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.