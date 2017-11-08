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16:37, 8 ноября 2017 832
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В Рязанской области подорожали «Линекс» и йод. Мониторинг цен

В Рязанской области подорожали «Линекс» и йод. Мониторинг цен

В октябре в Рязанской области заметно подорожали «Линекс» и йод. Их средняя стоимость поднялась на 2,9% — соответственно до 176,02 и до 10,81 рубля. Данные ежемесячного мониторинга цен на медикаменты RZN.info предоставил Рязаньстат.

Также поднялись цены на отечественный «Панкреатин» (+1,4%), «Троксерутин» (+1,2%), «Но-шпа» (+1,2%).

Сильнее всего в регионе подешевели «Валидол» (-2,7%), «Таурин» (-2,4%) «Сульфацетамид» (-2,1%), «Индапамид» (-1,8%), настойка пустырника (-1,8%).

Область заняла третье место в ЦФО по средней стоимости «Но-шпа» (229,44 рубля) и «Галазолина» (40,68 рубля). Относительно дешево (13-15-е места среди изучаемых регионов округа) рязанцам в прошедшем месяце обходились:

  • «Стрепсилс» — 76,93 рубля;
  • отечественный «Анальгин» — 9,71 рубля;
  • «Нимесулид» — 58,48 рубля;
  • «Кетопрофен» — 102,99 рубля;
  • отечественный «Аспирин» — 4,99 рубля;
  • «Колдрекс» — 277,52 рубля;
  • «Диазолин» — 72,73 рубля;
  • «Корвалол» — 14,73 рубля;
  • «Левомеколь» — 114,10 рубля;
  • «Сульфацетамид» — 22,51 рубля;
  • «Эналаприл» — 18,65 рубля;
  • «Алмагель» — 237,61 рубля;
  • «Амброксол» — 22,97 рубля;
  • драже «Бромгексин» — 33,81 рубля.

Рязаньстат отслеживает цены на 45 препаратов.


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