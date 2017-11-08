В Рязанской области подорожали «Линекс» и йод. Мониторинг цен

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В октябре в Рязанской области заметно подорожали «Линекс» и йод. Их средняя стоимость поднялась на 2,9% — соответственно до 176,02 и до 10,81 рубля. Данные ежемесячного мониторинга цен на медикаменты RZN.info предоставил Рязаньстат.
Также поднялись цены на отечественный «Панкреатин» (+1,4%), «Троксерутин» (+1,2%), «Но-шпа» (+1,2%).
Сильнее всего в регионе подешевели «Валидол» (-2,7%), «Таурин» (-2,4%) «Сульфацетамид» (-2,1%), «Индапамид» (-1,8%), настойка пустырника (-1,8%).
Область заняла третье место в ЦФО по средней стоимости «Но-шпа» (229,44 рубля) и «Галазолина» (40,68 рубля). Относительно дешево (13-15-е места среди изучаемых регионов округа) рязанцам в прошедшем месяце обходились: