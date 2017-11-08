В Рязани угонщик попался полицейским, вернувшись на место преступления. Видео

В Рязани угонщик попался полицейским, вернувшись на место преступления. Об этом сообщила пресс-служба
Случай произошел в Октябрьском районе. Утром пожилой рязанец заметил, что его машины нет на месте и позвонил в полицию. Прибыв на место, стражи порядка стали осматривать прилегающую территорию. В этот момент оперативник уголовного розыска заметил на соседней улице автомобиль, похожий на угнанный.
«Автомобиль двигался по дороге от полицейского. Пока автомашина не успела набрать скорость, оперативник догнал ее и преградил путь. Машина остановилась и полицейский задержал парня, сидевшего за рулем», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что автомобиль угнал 19-летний рязанец, живущих в соседнем доме. Ночью он вскрыл первую попавшуюся машину и уехал, а к утру решил вернуться. Ранее его несколько раз судили за кражи велосипедов. «Теперь злоумышленника взяли под стражу, и следующее наказание будет значительного строже», — отметили в полиции.