Не привыкли. В Рязани произошла авария на кругу у Мясокомбината

В Рязани произошла первая авария на круговом движении после введения новых правил. Об этом сообщили в сюжете телеканала «
Водители автомобилей Audi и Renault Logan столкнулись на перекрестке у Мясокомбината. «Водитель вообще не обращает внимания на дорожные знаки. Он думал, что я его пропущу. Я не пропустил», — сказал участник ДТП. Он отметил, что двигался по кругу и имел преимущество по новым правилам.
Старший инспектор Максим Ермаков сообщил, что в первые несколько дней с целью адаптации водителей сотрудники ДПС будут контролировать участки с круговым движением.
Напомним, новые правила проезда кругового движения