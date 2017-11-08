В «Одноклассниках» и «ВКонтакте» выложили официальную дискографию Виктора Цоя

Более 400 песен Виктора Цоя и группы «Кино», включая композиции с ранних альбомов, появились в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
Чтобы послушать песни «Кино» во «ВКонтакте», достаточно зайти в раздел «Музыка» или официальную
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Более 400 песен Виктора Цоя и группы «Кино», включая композиции с ранних альбомов, появились в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
Чтобы послушать песни «Кино» во «ВКонтакте», достаточно зайти в раздел «Музыка» или официальную
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