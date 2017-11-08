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15:03, 8 ноября 2017 350
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В «Одноклассниках» и «ВКонтакте» выложили официальную дискографию Виктора Цоя

В «Одноклассниках» и «ВКонтакте» выложили официальную дискографию Виктора Цоя

Более 400 песен Виктора Цоя и группы «Кино», включая композиции с ранних альбомов, появились в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Чтобы послушать песни «Кино» во «ВКонтакте», достаточно зайти в раздел «Музыка» или официальную группу, посвященную творчеству Виктора Цоя.


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ЖК бизнес-класса в Рязани: Компания «Мармакс» рассказала о современных технологиях и локации комплекса «Наследие»

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