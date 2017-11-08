В компании «Еламед» прошли спортивные командные игры

В пятницу, 3 ноября, компания «Еламед» провела в физкультурно-спортивном комплексе «Елатьма» спортивные командные игры. «Проведение спортивных состязаний служит развитию навыков командной работы и является важным элементом поддержания хорошей спортивной формы сотрудников», — отметили в компании.
Команды были сформированы таким образом, что в каждую вошли сотрудники из различных структурных подразделений.
Эстафетные задания включали в себя конкурсы, в которых участники должны были проявить хорошую спортивную подготовку, личную ответственность и навыки сотрудничества.
Первое место заняла команда Бульина Андрея, который работает наладчиком технологического оборудования 4 разряда.
«Спортивные игры в компании не только повысили мотивацию на развитие эффективных совместных действий, но и стали настоящим праздником спорта и здоровья», — заключили представители «Еламеда».