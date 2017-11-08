В аварии в Ярославской области пострадали 20 детей. ДТП произошло в среду, 8 ноября, передает «
Автобус совершал экскурсионный тур по «Золотому кольцу» и попал в аварию с фурой на 194-м километре трассы М-8 «Холмогоры» в 17:20. В нем находилось 44 человека, в том числе 38 детей из Екатеринбурга.
«Со второстепенной дороги в районе населенного пункта Поречье через двойную сплошную выскочил грузовик. Водитель автобуса, стараясь избежать удара, резко затормозил», — отметили в сообщении.
20 детей госпитализированы с травмами, водитель автобуса в тяжелом состоянии находится в реанимации.