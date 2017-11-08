Сотрудники «Сельхоза» выступили на фестивале в Воронеже

Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева принял участие в Первом фестивале художественного творчества сотрудников аграрных вузов ЦФО России «Придонье — 2017». Он проходил 1-2 ноября в Воронежском университете имени Петра I.
Рязанцы представили концертную программу разножанровыми номерами, открыл которую доцент технологического факультета Сергей Никитов словами из стихотворения Сергея Есенина о Рязани.
Екатерина и Дарья Зброжик исполнили композицию «Наш край». Старшие преподаватели автодорожного факультета Жанна Даниленко и Денис Федяшов выступили с хореографической композицией «Наедине с разлукой». Танец понравился зрителям и жюри, и именно он представлял РГАТУ в гала-концерте.
Главный селекционер Рязанского агроуниверситета Ольга Антошина выступила на сцене с музыкальной композицией «Случайная». Авторское стихотворение Сергея Никитова «20 век» завершило выступление представителей «Сельхоза», а ведущий концертной программы от имени всего коллектива поздравил Воронежский университет с 105-летием и пожелал ему «процветания и новых свершений!»