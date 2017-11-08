Рязанские чиновники начали уборку лесопарка. Об этом сообщила ГТРК «
Первыми вглубь загрязненного парка прошли коммунальщики. Им помогли работники муниципальных предприятий города.
«Мы определили перечень работ, он колоссален на самом деле. Очень много дикорастущей поросли, старовозрастных, сухих деревьев, много валежника. Мобилизованы силы порядка 300 человек, более 10 единиц техники, включая автовышки, грузовики, погрузчики», — заявил и.о. заместителя главы горадминистрации Владимир Луканцов.
Уборка лесопарка продлится до конца осени, к концу года городские власти пообещали привести зону отдыха в надлежащий вид, установить лавочки и урны.
Фото ГТРК «Ока»