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9:28, 8 ноября 2017 219
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На пожаре в касимовском селе погиб хозяин дома

На пожаре в касимовском селе погиб хозяин дома

На пожаре в касимовском селе Чарус погиб 62-летний хозяин дома. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, огонь уничтожил жилой дом и хозпостройку.

На вызов выезжали три пожарных расчета. Причину возгорания и ущерб устанавливают.


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