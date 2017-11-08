Клепиковские девятиклассники вызвали школьников соседнего района на рэп-баттл. Видео

Клепиковские девятиклассники вызвали школьников из Тумы на рэп-баттл. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.
Как подчеркнули авторы ролика, ученики выступили против драк и наркотиков. «Мы увидели, что баттлы сейчас на пике популярности. Исходя из этого наши подростки хотят выйти на областной уровень, а потом — попробовать и на российский», — рассказали создатели видео.
Сами школьники отметили, что желание поучаствовать в подобных соревнованиях выразили также ученики Сасова и Касимова.
Напомним, ранее в сети появилась запись рэп-баттла Oxxxymiron и Гнойного, которая набрала