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16:50, 8 ноября 2017 1 030
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Клепиковские девятиклассники вызвали школьников соседнего района на рэп-баттл. Видео

Клепиковские девятиклассники вызвали школьников соседнего района на рэп-баттл. Видео

Клепиковские девятиклассники вызвали школьников из Тумы на рэп-баттл. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

Как подчеркнули авторы ролика, ученики выступили против драк и наркотиков. «Мы увидели, что баттлы сейчас на пике популярности. Исходя из этого наши подростки хотят выйти на областной уровень, а потом — попробовать и на российский», — рассказали создатели видео.

Сами школьники отметили, что желание поучаствовать в подобных соревнованиях выразили также ученики Сасова и Касимова.

Напомним, ранее в сети появилась запись рэп-баттла Oxxxymiron и Гнойного, которая набрала восемь миллионов просмотров. Позже Oxxxymiron сразился с Dizaster в США.


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