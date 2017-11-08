Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:00, 8 ноября 2017 363
 0    0

«Итальянская весна» в Рязани. Магазину нижнего белья «Primavera» исполнилось десять лет

«Итальянская весна» в Рязани. Магазину нижнего белья «Primavera» исполнилось десять лет

В субботу, 4 ноября, в ТЦ «Виктория Плаза» прошел праздник в честь юбилея магазина нижнего белья «Primavera». В торговом центре располагаются два бутика «Primavera»: золотой магазин на втором этаже и красный на третьем. Различаются они ассортиментом, поэтому каждый покупатель непременно найдет то белье, которое понравиться и подойдет ему по посадке, цене, фасону и полотнам.

В этот день магазин получил множество благодарностей за высокое качество и большой ассортимент от постоянных покупательниц, которые выбирают «Primavera» уже не первый год.

«С итальянского „Primavera“ переводится как „весна“, — рассказала представитель магазина. — Это символ женственности и чувственности, расцвета жизни, как и наше белье. У нас востребованный ассортимент, высокое качество белья и обслуживания, приятные цены».

Центром притяжения праздника стало единственное в мире платье, сотканное из сотен алых цветов. Все желающие рязанки смогли сфотографироваться в этом уникальном наряде бесплатно, а еще сделать макияж от визажиста «Primavera».

В честь праздника магазин сделал двадцатипроцентные скидки на весь ассортимент. Каждая покупательница получила на память подарок в виде браслета на шелковой ленточке с ярким цветком.

Помимо подарков магазин предложил всем покупателям золотые vip-карты со скидкой до 25%. Их можно получить в магазинах «Primavera» до Нового года.

В «Primavera» большой выбор качественных марок от белорусских, итальянских и прибалтийских производителей. Администрация магазина отметила, что белье следует последним европейским модным трендам. А для любительниц традиционных моделей магазин готов предоставить не только модные новинки, но и классическое белье.

В Рязани восемь магазинов «Primavera». На сайте можно найти их адреса и ознакомиться с ассортиментом.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:00, 8 ноября 2017
«Итальянская весна» в Рязани. Магазину нижнего белья «Primavera» исполнилось десять лет
10:00, 8 ноября 2017
Рязанское предприятие КРЭТ провело чемпионат по силе удара
9:39, 8 ноября 2017
RZN.info публикует фоторепортаж с места ночного пожара у «Виктории Плазы»
21:28, 7 ноября 2017
В Ряжске установили памятник «Самолет»
21:11, 7 ноября 2017
В Сасове прошел общегородской крестный ход. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
33 минуты назад
Рязанцам представили новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

Рязанцам представили новые Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

Презентация прошла в автосалоне официального дилера «Димар-Викинги» на Московском шоссе.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 52 355
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 10
13:28, 31 октября 2017 32 035
Французская делегация открыла Брессюирский мост в Рязани 8
17:49, 25 октября 2017 26 913
В Сасовском районе Любимов сел за руль трактора стоимостью 29 миллионов 6
16:40, 4 ноября 2017 17 274
В Рязани отметили День народного единства. Фоторепортаж
13:17, 5 ноября 2017 15 560
Рязанцы подрались с охранниками бара. Видео 2
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Мисс интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 14.11.2017
Архив голосований
Форум