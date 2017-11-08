«Итальянская весна» в Рязани. Магазину нижнего белья «Primavera» исполнилось десять лет

В субботу, 4 ноября, в ТЦ «Виктория Плаза» прошел праздник в честь юбилея магазина нижнего белья «Primavera». В торговом центре располагаются два бутика «Primavera»: золотой магазин на втором этаже и красный на третьем. Различаются они ассортиментом, поэтому каждый покупатель непременно найдет то белье, которое понравиться и подойдет ему по посадке, цене, фасону и полотнам.

В этот день магазин получил множество благодарностей за высокое качество и большой ассортимент от постоянных покупательниц, которые выбирают «Primavera» уже не первый год.

«С итальянского „Primavera“ переводится как „весна“, — рассказала представитель магазина. — Это символ женственности и чувственности, расцвета жизни, как и наше белье. У нас востребованный ассортимент, высокое качество белья и обслуживания, приятные цены».

Центром притяжения праздника стало единственное в мире платье, сотканное из сотен алых цветов. Все желающие рязанки смогли сфотографироваться в этом уникальном наряде бесплатно, а еще сделать макияж от визажиста «Primavera».

В честь праздника магазин сделал двадцатипроцентные скидки на весь ассортимент. Каждая покупательница получила на память подарок в виде браслета на шелковой ленточке с ярким цветком.

Помимо подарков магазин предложил всем покупателям золотые vip-карты со скидкой до 25%. Их можно получить в магазинах «Primavera» до Нового года.

В «Primavera» большой выбор качественных марок от белорусских, итальянских и прибалтийских производителей. Администрация магазина отметила, что белье следует последним европейским модным трендам. А для любительниц традиционных моделей магазин готов предоставить не только модные новинки, но и классическое белье.