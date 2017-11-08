Двое касимовцев забили до смерти отказавшегося работать коллегу

Двое жителей Касимова забили до смерти своего коллегу, который не хотел работать. Об этом сообщила
Установлено, что летом 2016 года один из злоумышленников рубил деревья в лесу. Он пригласил поработать двух знакомых, один из которых долго пил и не мог починить трактор, без которого производство остановилось.
9 июля касимовец, пригласивший знакомых на работу, решил заставить пьяного работать и избил его. 10 июля к избиению коллеги присоединился и второй мужчина. В общей сложности они нанесли потерпевшему 34 ударов руками, ногами, деревянными предметами и металлической трубой в область головы, туловища и конечностей. 11 июля от полученных повреждений мужчина скончался.
Уголовное преследование в отношении рабочего, изначально рубившего лес, прекратили после его смерти. Второго злоумышленника судили по части 4 статьи 111 УК РФ. С учетом предыдущего наказания за преступление против безопасности движения и эксплуатации транспорта его приговорили к восьми годам и десяти дням заключения в колонии строгого режима.