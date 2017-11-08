Администрация Iron Bee рассказала свою версию драки у бара

Администрация рязанского бара Iron Bee рассказала свою версию драки, которая случилась в ночь с 4 на 5 ноября.

Представитель заведения рассказал RZN.info, что они запрещают сотрудникам посещать бар не в свою смену. Однако в ту ночь бармен, не работавший в эту смену, приехал в клуб вместе с другом и девушкой. В Iron Bee утверждают, что вся компания была пьяна. Сотрудник фейсконтроля не пускал пришедших в клуб, но бармен все-таки прошел внутрь, попросив разрешения поговорить с администратором.

Пока он разговаривал, его друг на улице начал драться с неизвестным молодым человеком. «По какой-то причине именно эту драку девушка бармена не стала снимать на телефон, никак это не осветила и не прокомментировала», — утверждают в заведении.

Когда бармен, поговорив с администратором, вышел на улицу, он также вмешался в конфликт. «Их совместными усилиями соперник друга бармена был повален на землю, после чего они продолжили его бить. Но здесь, за лежащего на земле человека вступились сторонние наблюдатели драки, не являющиеся сотрудниками заведения. И вот уже именно с этого момента начинается съемка всеми известного видео, о том «как персонал ночного заведения избивает гостей», — утверждает представитель Iron Bee.

По словам представителя бара, шумиха вокруг драки объясняется тем, что девушка бармена выложила видео драки в Instagram, где у нее более 66 тысяч подписчиков.