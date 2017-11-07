«Зеленый сад» и «Сбербанк» объявили об ипотеке под 4,7% для ЖК «Еврокласс»

«Зеленый сад» и «Сбербанк» объявили об ипотеке под 4,7% на квартиры в строящемся ЖК «Еврокласс». Об эксклюзивной ставке для этого комплекса рассказала заместитель гендиректора строительной компании по коммерческим вопросам Лиана Гокчян на встрече с рязанскими риэлторами.

Ставка 4,7% достигается благодаря программе «Сбербанка», установившего пониженные ставки для так называемых «зарплатных» клиентов (тех, кто получает зарплату на карту «Сбербанка»), программе Рязанского ипотечного фонда и программе субсидирования ипотеки «Зеленого сада». При одобрении заявки ставка 4,7% действует в течение первых пяти лет пользования кредитом. «Благодаря такой ставке наши клиенты могут минимизировать свои затраты на обслуживание ипотечного кредита либо приобрети более просторное жилье, чем предполагали изначально», — отметила Гокчян. Все условия предоставления кредитов — в прикрепленном файле .

Продажи первой очереди «Еврокласса» стартовали 30 октября . «Зеленый сад» позиционирует проект как «ЕвроSMART» — то есть дом с продуманными инженерными решениями и интеллектуальными системами для комфорта и безопасности. Проектом также предусмотрено строительство новой дороги, которая свяжет Касимовское и Муромское шоссе. Вдоль Муромского шоссе появится благоустроенный бульвар, в одном из домов откроют детский развивающий центр. Квартиры в «Евроклассе» можно заказать с отделкой и широким набором опций, от дополнительных розеток до системы «Умный дом».

«"Еврокласс» с его характеристиками и ценами способен взорвать рынок", — уверена директор рязанского офиса агентства «Этажи».

«Это масштабный проект, который преобразит микрорайон Кальное. Здесь сочетаются европейский комфорт проживания и достаточно демократичные цены», — подчеркнула Гокчян. В свою очередь, начальник отдела по работе с партнерами и ипотечному кредитованию рязанского отделения «Сбербанка» Олег Сычев добавил, что для «Еврокласса» доступны и другие варианты жилищных займов: SMART-ипотека, программы с государственным субсидированием, ипотека в рассрочку и другие. Он заметил, что «Зеленый сад» предоставляет клиентам «пожалуй, самую широкую гамму» вариантов оплаты квартиры среди всех рязанских застройщиков.

На встрече также наградили победителя совместного конкурса компании и банка среди риэлторов. Максимальное число ипотечных сделок по объектам «Зеленого сада» за последние три месяца заключило агентство недвижимости «Этажи». «"Зеленый сад» стал одной из первых компаний, с кем мы договорились о сотрудничестве в Рязани, сегодня это наш ключевой партнер, — рассказала директор регионального филиала Ольга Котова. — Квартиры у них отличные, сейчас, в сезон, они разлетаются как горячие пирожки. А «Еврокласс» с его характеристиками и ценами способен взорвать рынок".