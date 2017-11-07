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10:11, 7 ноября 2017 868
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За возвращение праздника 7 ноября высказалось пол-Челябинска

За возвращение праздника 7 ноября высказалось пол-Челябинска

В Челябинске провели опрос на тему «Нужно ли вернуть официальный праздник 7 ноября?» Выяснилось, что 53,4% местных жителей хотят возродить «красный день календаря», передают местные СМИ.

Опрос, в котором участвовали более 700 жителей Челябинска, провели специалисты филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

В том, что возвращать праздничный день необходимости нет, убеждены 33,6% респондентов. 13% горожан затруднились с ответом.

Напомним, с 2004 года были приняты поправки в статью 112 Трудового кодекса РФ, согласно которым 7 ноября утратил статус нерабочего праздничного дня. В 2005 году государственным праздником стал День народного единства, который отмечают 4 ноября.


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