В среду в Канищеве отключат свет

В среду, 8 ноября, в Канищеве отключат свет. Об этом сообщил
С 7:00 до 20:00 электрчества не будет по следующим адресам:
- улица Советская, дома с №1 по №63, с №46 по №60;
- улица Дорожная, дома с №1 по №24а, дома с №6 по №39;
- улица Хрюкина, дома с №1 по №41, дома с №10 по №40а;
- улица Ленпоселок, дома с №1 по №46;
- улица Дорожная, дома с №6 по №39;
- улица Интернациональная, дом №5д;
- улица Колхозная, дома с №23 по №53а;
- улица Сенной переулок, дома с №2 по №12;
- улица Первого Мая, дома с №1 по №77;
- улица Луговая, дома с №1 по №48.