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18:56, 7 ноября 2017 1 353
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В среду в Канищеве отключат свет

В среду в Канищеве отключат свет

В среду, 8 ноября, в Канищеве отключат свет. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 7:00 до 20:00 электрчества не будет по следующим адресам:

  • улица Советская, дома с №1 по №63, с №46 по №60;
  • улица Дорожная, дома с №1 по №24а, дома с №6 по №39;
  • улица Хрюкина, дома с №1 по №41, дома с №10 по №40а;
  • улица Ленпоселок, дома с №1 по №46;
  • улица Дорожная, дома с №6 по №39;
  • улица Интернациональная, дом №5д;
  • улица Колхозная, дома с №23 по №53а;
  • улица Сенной переулок, дома с №2 по №12;
  • улица Первого Мая, дома с №1 по №77;
  • улица Луговая, дома с №1 по №48.

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