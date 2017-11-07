В Ряжске установили памятник «Самолет», посвященный авиаторам Ряжского гарнизона. Об этом пишет издательство «
Конструкция памятника — это самолет Л-39 «Альбатрос» на постаменте. Машину списали в Мичуринске и привезли на Ряжский авторемзавод, где ее покрасили и доработали.
«На самолете стоит номер 127 — это номер учебного авиационного полка, который базировался в Ряжске с 1971-го по 1998 год», — отметил Андрей Насонов, глава администрации Ряжского муниципального района на торжественном открытии.
Фото ИД «Пресса»