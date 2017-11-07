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13:58, 7 ноября 2017 902
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В Рязани с начала года оштрафовали более тысячи уличных торговцев

В Рязани с начала года оштрафовали более тысячи уличных торговцев

В Рязани с начала года за торговлю в неположенном месте оштрафовали более 1100 человек. Об этом сообщил сайт мэрии.

Общая сумма, которую предстоит выплатить нарушителям, составляет около 1 миллиона 650 тысяч рублей. Больше всего уличных торговцев штрафовали в Железнодорожном (400 случаев) и в Октябрьском (331 случай) районах.

Справка

Торговля и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 3 000 рублей; на должностных лиц — от 5 000 до 15 000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.


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