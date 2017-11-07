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9:56, 7 ноября 2017 114
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В Москве предотвратили теракт

В Москве предотвратили теракт

Глава МВД Владимир Колокольцев рассказал о предотвращении теракта на севере Москвы. Интервью с ним опубликовали «Известия» во вторник, 7 ноября.

По словам министра, весной этого года в подмосковных Химках задержали уроженца Киргизии. Он вербовал в запрещенную в России террористическую группировку ИГ новых членов. Параллельно он «планировал совершение террористического акта с использованием автомобиля „КамАЗ“ возле одной из станций метрополитена», рассказал Колокольцев.

Сейчас задержанный под арестом, идет следствие, добавил глава МВД.


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60 лет без остановок. Рязанский поставщик атомного флота отметил юбилей

60 лет без остановок. Рязанский поставщик атомного флота отметил юбилей

В поздравительных речах одним из главных достижений завода называли то, что за 60 лет производство не остановилось ни разу.

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