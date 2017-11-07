В Москве предотвратили теракт

Глава МВД Владимир Колокольцев рассказал о предотвращении теракта на севере Москвы. Интервью с ним опубликовали «
По словам министра, весной этого года в подмосковных Химках задержали уроженца Киргизии. Он вербовал в запрещенную в России террористическую группировку ИГ новых членов. Параллельно он «планировал совершение террористического акта с использованием автомобиля „КамАЗ“ возле одной из станций метрополитена», рассказал Колокольцев.
Сейчас задержанный под арестом, идет следствие, добавил глава МВД.