Спасатели опубликовали фоторепортаж с крупного пожара на окраине Рязани

На сайте регионального ГУ МЧС опубликовали фоторепортаж с
На улице Прижелезнодорожной горел склад, его тушили более 20 человек.
Напомним, во время происшествия никто не пострадал.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
На сайте регионального ГУ МЧС опубликовали фоторепортаж с
На улице Прижелезнодорожной горел склад, его тушили более 20 человек.
Напомним, во время происшествия никто не пострадал.
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