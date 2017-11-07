Доля россиян, довольных работой полиции в своем населенном пункте, составляет 46%. За четыре года она выросла на 10%, сообщил «
По данным опроса, полицией недовольны 34% респондентов. В 2013 году таких было 46%, в 2010 году — 60%.
За помощью к полиции в последние два года обращались 75% респондентов. Из них 25% сказали, что обращение «было фактически проигнорировано», 21% — что к ним отнеслись «без должного внимания, но проблемы, в конце концов, были решены официальным путем», 10% решали свои проблемы «неофициальным путем».
Отношение сотрудников полиции к гражданам в российском обществе оценивают по-прежнему: 33% считают его безразличным и формальным, 27% — вежливым и предупредительным, 11% — грубым и хамским, 5% — противоправным. В 2007 году эти показатели были на уровне 42%, 26%, 14% и 5% соответственно.