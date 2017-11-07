Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:20, 7 ноября 2017 222
 0    0

Почти половину россиян устроила работа полиции — опрос

Почти половину россиян устроила работа полиции — опрос

Доля россиян, довольных работой полиции в своем населенном пункте, составляет 46%. За четыре года она выросла на 10%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на «Левада-Центр».

По данным опроса, полицией недовольны 34% респондентов. В 2013 году таких было 46%, в 2010 году — 60%.

За помощью к полиции в последние два года обращались 75% респондентов. Из них 25% сказали, что обращение «было фактически проигнорировано», 21% — что к ним отнеслись «без должного внимания, но проблемы, в конце концов, были решены официальным путем», 10% решали свои проблемы «неофициальным путем».

Отношение сотрудников полиции к гражданам в российском обществе оценивают по-прежнему: 33% считают его безразличным и формальным, 27% — вежливым и предупредительным, 11% — грубым и хамским, 5% — противоправным. В 2007 году эти показатели были на уровне 42%, 26%, 14% и 5% соответственно.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:56, 7 ноября 2017
В Москве предотвратили теракт
9:20, 7 ноября 2017
Почти половину россиян устроила работа полиции — опрос
8:50, 7 ноября 2017
Какой праздник без драки. Обзор новостей за выходные, 4-6 ноября
16:43, 6 ноября 2017
В Скопинском районе вскрыли капсулу с посланием из советских времен
16:09, 6 ноября 2017
В центре Михайлова открыли новый сквер
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Потому что Пастернак. В Рязани представили новую марку мебельных фасадов

Потому что Пастернак. В Рязани представили новую марку мебельных фасадов

Новый бренд запустила компания, работающая на рынке уже 17 лет и получившая за это время большой опыт и авторитет.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 48 425
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 9
13:28, 31 октября 2017 31 587
Французская делегация открыла Брессюирский мост в Рязани 8
17:49, 25 октября 2017 26 513
В Сасовском районе Любимов сел за руль трактора стоимостью 29 миллионов 5
16:40, 4 ноября 2017 15 729
В Рязани отметили День народного единства. Фоторепортаж
13:17, 5 ноября 2017 14 280
Рязанцы подрались с охранниками бара. Видео 2
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Мисс интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 14.11.2017
Архив голосований
Форум