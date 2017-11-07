Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:25, 7 ноября 2017 205
 0    0

На Красной площади прошел марш в память о параде 7 ноября 1941 года

На Красной площади прошел марш в память о параде 7 ноября 1941 года

На Красной площади Москвы прошел торжественный марш, посвященный 76-й годовщине парада 7 ноября 1941 года. В нем участвовали более пяти тысяч человек, сообщает ТАСС.

За маршем наблюдали более семи тысяч зрителей. Среди почетных гостей — участники парадов 1941 и 1945 годов, ветераны, поисковики, курсанты военных учебных заведений, кадеты.

Осенью 1941 года немецкие войска почти прорвались к столице. Линия обороны в некоторых местах проходила в 30 километрах от города. Ранним утром 7 ноября в Москве начался парад войск Красной Армии. По главной площади страны прошли курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Всего в параде участвовали 28 467 человек. С Красной площади его участники уходили на огневые рубежи.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:08, 7 ноября 2017
Девять из десяти горожан считают Рязань удобной для жизни — опрос
12:53, 7 ноября 2017
Государственному Рязанскому приборному заводу исполнилось 99 лет
12:25, 7 ноября 2017
На Красной площади прошел марш в память о параде 7 ноября 1941 года
11:58, 7 ноября 2017
Избитый водителем фельдшер из Сасова сломал руку обидчику
11:56, 7 ноября 2017
Рязанские коммунисты отметили 100-летие революции за день до памятной даты
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Около трех тысяч рязанцев встретились с командой спецпоезда ЛДПР. Видео

Около трех тысяч рязанцев встретились с командой спецпоезда ЛДПР. Видео

Следующим мероприятием партии станет митинг 4 ноября на площади Ленина.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 49 155
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 9
13:28, 31 октября 2017 31 645
Французская делегация открыла Брессюирский мост в Рязани 8
17:49, 25 октября 2017 26 616
В Сасовском районе Любимов сел за руль трактора стоимостью 29 миллионов 5
16:40, 4 ноября 2017 16 089
В Рязани отметили День народного единства. Фоторепортаж
13:17, 5 ноября 2017 14 617
Рязанцы подрались с охранниками бара. Видео 2
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Мисс интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 14.11.2017
Архив голосований
Форум