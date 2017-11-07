На Красной площади прошел марш в память о параде 7 ноября 1941 года

На Красной площади Москвы прошел торжественный марш, посвященный 76-й годовщине парада 7 ноября 1941 года. В нем участвовали более пяти тысяч человек, сообщает
За маршем наблюдали более семи тысяч зрителей. Среди почетных гостей — участники парадов 1941 и 1945 годов, ветераны, поисковики, курсанты военных учебных заведений, кадеты.
Осенью 1941 года немецкие войска почти прорвались к столице. Линия обороны в некоторых местах проходила в 30 километрах от города. Ранним утром 7 ноября в Москве начался парад войск Красной Армии. По главной площади страны прошли курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Всего в параде участвовали 28 467 человек. С Красной площади его участники уходили на огневые рубежи.