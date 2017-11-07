89% рязанцев считают город удобным для жизни. Такие результаты своего опроса распространил Финансовый университет при Правительстве России во вторник, 7 ноября.
Социологи опросили жителей 38 городов, не менее 600 в каждом. По доле участников с указанным мнением Рязань разделила десятое место с Пензой, Ростовом-на-Дону, Нижним Новгородом и Севастополем. Лидируют Тюмень (98%) и Грозный (94%), замкнул список Волгоград (45%).
52% рязанских участников исследования оказались довольны благоустройством города. Здесь областной центр, напротив, оказался среди аутсайдеров — 31-е место. Ниже результат в Челябинске, Севастополе, Астрахани, Тольятти, Махачкале и Омске (38%).
Работа коммунальных служб устраивает 44% рязанцев (28-е место), состояние своих домов — 57% (27-е), темпы жилищного строительства — 88% (24-е наравне с Ульяновском и Нижним Новгородом).
В сводном рейтинге оценки ЖКХ Рязань стала 26-й, между Нижним Новгородом и Тольятти. Лидируют Набережные Челны, Тюмень и Грозный, аутсайдерами оказались Махачкала, Владивосток и Волгоград.