Четверо российских журналистов пострадали от подрыва фугаса в Сирии

Четверо российских журналистов телеканалов НТВ и «Звезда» пострадали от подрыва управляемого фугаса в Сирийском Дейр-эз-Зоре в понедельник, 6 ноября. Ранения также получили пятеро военных, передает
«В результате взрыва пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев („Звезда“) и Дмитрий Стародубский („Звезда“), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности», — сообщили в Минобороны.
Пострадавших эвакуировали на авиабазу Хмеймим, где оказали медицинскую помощь. По оценке врачей, их жизни ничего не угрожает.