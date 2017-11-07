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9:07, 7 ноября 2017 222
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Четверо российских журналистов пострадали от подрыва фугаса в Сирии

Четверо российских журналистов пострадали от подрыва фугаса в Сирии

Четверо российских журналистов телеканалов НТВ и «Звезда» пострадали от подрыва управляемого фугаса в Сирийском Дейр-эз-Зоре в понедельник, 6 ноября. Ранения также получили пятеро военных, передает ТАСС.

«В результате взрыва пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев („Звезда“) и Дмитрий Стародубский („Звезда“), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности», — сообщили в Минобороны.

Пострадавших эвакуировали на авиабазу Хмеймим, где оказали медицинскую помощь. По оценке врачей, их жизни ничего не угрожает.


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