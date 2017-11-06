Житель Башкирии зарезал новую знакомую за отказ в интиме. Инцидент произошел в Дюртюлях, пишет газета «
Известно, что летом этого года молодые люди познакомились на вечеринке и поехали домой к мужчине, где продолжили выпивать.
«Утром ребята проснулись с сильного похмелья. Хозяин квартиры пошел на кухню и достал из холодильника замороженные окорочка, чтобы приготовить завтрак», — говорится в сообщении. Молодой человек предложил девушке заняться сексом, однако та отказалась, заявив, что сначала она хочет поесть.
После этого злоумышленник взял нож и ударил им потерпевшую в живот. От полученных травм девушка скончалась на месте.
Суд приговорил обвиняемого к восьми годам заключения в колонии строгого режима.