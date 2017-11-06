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11:50, 6 ноября 2017 487
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Житель Башкирии зарезал новую знакомую за отказ в интиме

Житель Башкирии зарезал новую знакомую за отказ в интиме

Житель Башкирии зарезал новую знакомую за отказ в интиме. Инцидент произошел в Дюртюлях, пишет газета «Комсомольская правда».

Известно, что летом этого года молодые люди познакомились на вечеринке и поехали домой к мужчине, где продолжили выпивать.

«Утром ребята проснулись с сильного похмелья. Хозяин квартиры пошел на кухню и достал из холодильника замороженные окорочка, чтобы приготовить завтрак», — говорится в сообщении. Молодой человек предложил девушке заняться сексом, однако та отказалась, заявив, что сначала она хочет поесть.

После этого злоумышленник взял нож и ударил им потерпевшую в живот. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Суд приговорил обвиняемого к восьми годам заключения в колонии строгого режима.


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