В ЦФО придет «аномальная ноябрьская жара»

Синоптики пообещали, что во вторник, 7 ноября, в Центральную Россию придет аномально теплая погода. По словам специалистов, воздух прогреется до 6 градусов тепла, пишут «
«Во вторник северные районы Центрального региона постепенно окажутся в зоне влияния малоактивного атмосферного фронта, который принесет локальные и небольшие осадки преимущественно в виде дождя», — уточнили метеорологи.
Отметили, что возможны дожди.
В среду будет также тепло, при этом, осадки не ождидаются. В четверг и пятницу незначительно похолодает, по ночам пообещали до +2 градусов.
Атмосферное давление в течение недели продержится на уровне 754 мм ртутного столба.