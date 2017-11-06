Ученые назвали 2017 год одним из жарких в истории

Специалисты Всемирной метеорологической организации заявили, что 2017 год станет одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Об этом пишет
Отмечается, что за первые девять месяцев года температура не превысила показатели предыдущего, который ставил рекорды из-за периода Эль-Ниньо, но была выше, чем за все годы, предшествовавшие 2015 году. Этот финомен связан с колебанием температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане и приводит к стихийным бедствиям. Эффект можно увидеть каждые 3-7 лет, но в 2017 году явление не наблюдалось.
По словам экспертов, за первые десять месяцев года глобальная температура была на 0,47 градуса Цельсия выше, чем в среднем за три десятка лет.
«Это часть тенденции потепления. Мы стали свидетелями необычной погоды: 50-градусная жара в Азии, рекордные ураганы, которые шли один за другим в Карибском море и Атлантическом океане, достигая берегов Ирландии. Миллионы людей пострадали от ливней и наводнений, в то время как в Восточной Африке была засуха», — сказал генсек организации Петтери Талас.
Он добавил, что ученые займутся изучением явлений. По его словам, уже сейчас можно сказать, что изменения вызваны увеличением концентрации парниковых газов, к чему привели действия человека, такие как сжигание ископаемого топлива и вырубка лесов.