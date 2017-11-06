Со дна Волги подняли речной танк времен Сталинградской битвы. Видео

Со дна Волги в Волгограде подняли бронекатер, затонувший при Сталинградской битве. Судно считалось пропавшим с октября 1942 года, пишет «
Два года назад его случайно обнаружили дайверы. За 75 лет бронекатер занесло песком и илом, от которых его было необходимо предварительно очистить. С затонувшего судна убрали около 150 тонн грунта. Операцию по подъему катера специалисты назвали уникальной.
Его длина 20 метров, ширина — 3,5 метра, высота палубы 1,5 метра. Подобные суда задумывались для патрулирования крупных рек. Они строились в Ленинграде, оснащались башней от танка Т-34-76, двумя пулеметами калибра 7,62 мм. Ход обеспечивал бензиновый двигатель «Паккард» мощностью 1 200 л.с.
Дальнейшую судьбу катера решит его непосредственный собственник — Министерство обороны России.
Фото с сайта администрации Волгоградской области, видео телеканала «Звезда"телеканала «Звезда»