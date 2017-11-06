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11:19, 6 ноября 2017 77
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Россия не вошла в тройку самых счастливых стран

Россия не вошла в тройку самых счастливых стран

Самыми счастливыми государствами мира социологи признали Норвегию, Данию и Исландию. Их население оценивает свою жизнь выше 7 по шкале от 0 до 10, передает «Росбалт».

Классификацию стран по признаку «счастливости» разработал американский центр изучения общественного мнения Института Гэллапа. Самыми несчастными в мире признаны Гаити, Южный Судан и Украина.

41% граждан Украины находятся в тяжелой ситуации и могут считаться несчастными. В Южном Судане таких 47%, на Гаити — 43%. По классификации института, «несчастные» оценивают свою жизнь в 4 балла или ниже.

Точное место России в рейтинге не сообщается.


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