Россия не вошла в тройку самых счастливых стран

Самыми счастливыми государствами мира социологи признали Норвегию, Данию и Исландию. Их население оценивает свою жизнь выше 7 по шкале от 0 до 10, передает «
Классификацию стран по признаку «счастливости» разработал американский центр изучения общественного мнения Института Гэллапа. Самыми несчастными в мире признаны Гаити, Южный Судан и Украина.
41% граждан Украины находятся в тяжелой ситуации и могут считаться несчастными. В Южном Судане таких 47%, на Гаити — 43%. По классификации института, «несчастные» оценивают свою жизнь в 4 балла или ниже.
Точное место России в рейтинге не сообщается.