Психиатр посоветовал выигравшему в лотерею воронежцу залечь на дно

Жителю Воронежской области,
506 миллионов рублей — это самый крупный выигрыш за всю историю России. Однако, по словам врача, это еще и «серьезная нагрузка на психику».
«Появится масса желающих разделить с ним этот триумф, а самое главное — выигранную сумму, поэтому ему придется отбиваться от всевозможных родственников, просителей, знакомых, друзей и просто желающих получить долю своего пирога. А это требует, конечно, какой-то психологической устойчивости, и может быть, даже на какой-то период времени нужно будет даже как-то лечь на дно, исчезнуть, для того чтобы люди его не замучили просьбами», — сказал Файнзильберг.