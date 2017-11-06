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10:44, 6 ноября 2017 364
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Психиатр посоветовал выигравшему в лотерею воронежцу залечь на дно

Психиатр посоветовал выигравшему в лотерею воронежцу залечь на дно

Жителю Воронежской области, сорвавшему рекордный выигрыш в «Русское лото», «лучше залечь на дно». Об этом заявил врач психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг, передает «РИА Новости».

506 миллионов рублей — это самый крупный выигрыш за всю историю России. Однако, по словам врача, это еще и «серьезная нагрузка на психику».

«Появится масса желающих разделить с ним этот триумф, а самое главное — выигранную сумму, поэтому ему придется отбиваться от всевозможных родственников, просителей, знакомых, друзей и просто желающих получить долю своего пирога. А это требует, конечно, какой-то психологической устойчивости, и может быть, даже на какой-то период времени нужно будет даже как-то лечь на дно, исчезнуть, для того чтобы люди его не замучили просьбами», — сказал Файнзильберг.


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