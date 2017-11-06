Эксперты назвали самый дорогой город мира для иностранцев. Исследование
Специалисты проанализировали стоимость на такие товары и услуги как аренда жилья, питание, одежда, транспортные расходы и другие. Всего рассмотрели около 160 критериев.
На первом месте оказался Сингапур, который стал лидером в четвертый раз. На второй позиции — Гонконг, третью строчку занимает Цюрих, а замыкают первую пятерку Осака и Токио.
Аналитики пояснили, что в Сингапуре самые дорогие автомобили и высокие цены на одежду. Стоимость продуктов находится примерно на одном уровне с шанхайскими. Отмечается, что по ценам на услуги обслуживающего персонала и на товары для дома Сингапур не так дорог для проживания.