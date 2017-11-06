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21:22, 6 ноября 2017 167
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Эксперты назвали самый дорогой город мира для иностранцев

Эксперты назвали самый дорогой город мира для иностранцев

Эксперты назвали самый дорогой город мира для иностранцев. Исследование провели аналитики британского журнала Economist Intelligence Unit.

Специалисты проанализировали стоимость на такие товары и услуги как аренда жилья, питание, одежда, транспортные расходы и другие. Всего рассмотрели около 160 критериев.

На первом месте оказался Сингапур, который стал лидером в четвертый раз. На второй позиции — Гонконг, третью строчку занимает Цюрих, а замыкают первую пятерку Осака и Токио.

Аналитики пояснили, что в Сингапуре самые дорогие автомобили и высокие цены на одежду. Стоимость продуктов находится примерно на одном уровне с шанхайскими. Отмечается, что по ценам на услуги обслуживающего персонала и на товары для дома Сингапур не так дорог для проживания.


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