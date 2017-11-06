«Был изгой». Знакомые техасского стрелка рассказали о его поведении в школе

Знакомые 26-летнего Дэвина Патрика, который расстрелял прихожан баптисткой церкви в Техасе, рассказали о его поведении в школе. С ними пообщались журналисты британского таблоида Daily Mail, передает
Большинство из тех, кто согласился пообщаться с корреспондентами, отозвались о преступнике как о «странном и нагоняющим жуть юноше».
«Он называл глупыми всех людей, которые верили в бога. Это был изгой, который проповедовал свой атеизм», — рассказала знакомая преступника, добавив, что Патрик все же не был одиноким — он пользовался популярностью у других изгоев.
Одноклассник стрелка, в свою очередь, считал его «вполне нормальным», хотя и казался в последнее время чем-то подавленным. «Он был первым атеистом, с которым я познакомился. У него был ребенок или даже два. После окончания школы он ушел служить в ВВС, но через некоторое время уволился. Я не знаю, почему», — сказал мужчина.
Напомним, Дэвин Патрик ворвался с оружием в церковь. В результате погибли 26 человек в возрасте от 5 до 72 лет, еще 20 получили ранения. Самого стрелявшего обнаружили мертвым в автомобиле.
Фото Daily Mail (снимки Дэвина Патрика в школьные годы)