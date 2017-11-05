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12:13, 5 ноября 2017 112
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«Властелин колец» может стать сериалом — СМИ

«Властелин колец» может стать сериалом — СМИ

СМИ опубликовали информацию о том, что трилогия фильмов «Властелин колец» может стать сериалом. Киноконцерн Warner Bros. и продюсерская компания Amazon Studios уже начали переговоры о его разработке, со ссылкой на издание Variety передает «РИА Новости».

Известно, что переговоры пока находятся на ранних стадиях, и никаких сделок пока заключено не было. По информации издания, основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос лично принимает участие в переговорах. В обсуждениях также участвует компания Tolkien Estate, управляющая имуществом писателя.

Фэнтезийная трилогия «Властелин колец» Джона Рональда Руэла Толкина считается одним из самых известных произведений XX века. Роман был переведен более чем на 30 языков.


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