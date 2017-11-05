«ВКонтакте» запустила функцию анонимной публикации записей. Опция появилась по случаю празднования ночи Гая Фокса.
Пользователи получили возможность публиковать анонимные сообщения в новостной ленте. Как передает
Каждый пользователь может опубликовать не более пяти анонимных записей. Такие сообщения могут видеть только те пользователи, у которых более 20 друзей.
Справка
Ночь костров, или ночь Гая Фокса, ежегодно отмечается в Великобритании 5 ноября в память о событиях 1605 года, когда английский дворянин-католик совместно с другими участниками «Порохового заговора» хотел взорвать парламент во время речи короля Якова I. Мятежника впоследствии поймали и казнили. Маска «анонима» — Гая Фокса, запечатленная в фильме «V — значит вендетта», стала известна во всем мире как символ свободы и справедливости.