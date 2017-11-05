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18:07, 5 ноября 2017 169
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«ВКонтакте» запустила функцию анонимной публикации записей

«ВКонтакте» запустила функцию анонимной публикации записей

«ВКонтакте» запустила функцию анонимной публикации записей. Опция появилась по случаю празднования ночи Гая Фокса.

Пользователи получили возможность публиковать анонимные сообщения в новостной ленте. Как передает телеканал «360», такая функция будет доступна до 23:59 5 ноября.

Каждый пользователь может опубликовать не более пяти анонимных записей. Такие сообщения могут видеть только те пользователи, у которых более 20 друзей.

Справка

Ночь костров, или ночь Гая Фокса, ежегодно отмечается в Великобритании 5 ноября в память о событиях 1605 года, когда английский дворянин-католик совместно с другими участниками «Порохового заговора» хотел взорвать парламент во время речи короля Якова I. Мятежника впоследствии поймали и казнили. Маска «анонима» — Гая Фокса, запечатленная в фильме «V — значит вендетта», стала известна во всем мире как символ свободы и справедливости.


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