В Калининградском зоопарке тигр напал на сотрудницу

В Калининградском зоопарке тигр Тайфун напал на сотрудницу. Пострадавшую отправили в больницу в шоковом состоянии, передает
Инцидент произошел в воскресенье, 5 ноября, около 12 часов. По предварительной версии, тигр вышел в вольер в тот момент, когда там находился сотрудник-зоотехник. Животное атаковало человека, посетители в это время пытались отвлечь хищника камнями и подручными средствами (столиками и скамейками). В это время женщина спряталась во внутреннем помещении.
На место происшествия приехали полиция и «скорая». Чтобы выяснить причину случившегося, в зоопарке проведут расследование.
Фото LifeShot