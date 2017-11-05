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16:37, 5 ноября 2017 170
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В Калининградском зоопарке тигр напал на сотрудницу

В Калининградском зоопарке тигр напал на сотрудницу

В Калининградском зоопарке тигр Тайфун напал на сотрудницу. Пострадавшую отправили в больницу в шоковом состоянии, передает Life.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 ноября, около 12 часов. По предварительной версии, тигр вышел в вольер в тот момент, когда там находился сотрудник-зоотехник. Животное атаковало человека, посетители в это время пытались отвлечь хищника камнями и подручными средствами (столиками и скамейками). В это время женщина спряталась во внутреннем помещении.

На место происшествия приехали полиция и «скорая». Чтобы выяснить причину случившегося, в зоопарке проведут расследование.

Фото LifeShot


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