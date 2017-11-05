В Ингушетии в результате перестрелки на посту ДПС погиб полицейский. Одного из нападавших ликвидировали, другой заблокирован в здании, передает «
Группа боевиков из нескольких человек напала на пост в Ингушетии в воскресенье, 5 ноября. Еще двое полицейских получили ранения. В Назрановском районе Ингушетии ввели правой режим контртеррористической операции (КТО).
«Стало известно, что скончался сотрудник ДПС, который получил тяжелые ранения при нападении бандгруппы на стационарный пост вдоль федеральной трассы „Кавказ“», — сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, один из нападавших совершил самоподрыв.