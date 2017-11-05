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20:49, 5 ноября 2017 550
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В Ингушетии в результате перестрелки на посту ДПС погиб полицейский

В Ингушетии в результате перестрелки на посту ДПС погиб полицейский

В Ингушетии в результате перестрелки на посту ДПС погиб полицейский. Одного из нападавших ликвидировали, другой заблокирован в здании, передает «Интерфакс».

Группа боевиков из нескольких человек напала на пост в Ингушетии в воскресенье, 5 ноября. Еще двое полицейских получили ранения. В Назрановском районе Ингушетии ввели правой режим контртеррористической операции (КТО).

«Стало известно, что скончался сотрудник ДПС, который получил тяжелые ранения при нападении бандгруппы на стационарный пост вдоль федеральной трассы „Кавказ“», — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, один из нападавших совершил самоподрыв.


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