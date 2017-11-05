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14:35, 5 ноября 2017 334
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Российские футболисты представили форму команды на ЧМ-2018

Российские футболисты представили форму команды на ЧМ-2018

Сборная России по футболу представила домашнюю форму на чемпионат мира 2018 года. «Готовы к выходу на главную сцену. Наша домашняя форма на домашний чемпионат мира по футболу 2018 года», — написано в официальном Twitter команды.

В сети появились фотографии Дениса Глушакова, Алексея Миранчука и Дмитрия Комбарова в новой форме.

В компании Adidas сообщили, новый комплект «вдохновлен дизайном формы сборной СССР, в которой команда завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году».

«Классическая расцветка новой формы напоминает об истории больших побед. В то же время, дизайн футболки очень современный и технологичный. В новой форме будет комфортно играть», — отметил Глушаков.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде.


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