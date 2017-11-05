Из Большого театра эвакуировали более трех тысяч человек из-за угрозы взрыва

Из-за угрозы взрыва из Большого театра эвакуировали три с половиной тысячи человек. Об этом передает
«Из здания на Театральной площади, дом 1 идет эвакуация в связи с угрозой взрыва», — сказал собеседник агентства.
Из здания выводят людей. Ожидается прибытие кинологов для проверки помещений.
В 19 часов в Бетховенском зале Большого театра должен был начаться концерт «Молот и серп», посвященный столетию Великой Октябрьской социалистической революции.
Генеральный директор театра Владимир Урин подтвердил информацию об эвакуации. «Службы проверяют. Не могу говорить больше — работаю с МЧС», — сказал он.
Как передает «РИА Новости», две тысячи восемьсот человек эвакуировали из ГУМа и еще более двух тысяч — из гостиницы «Метрополь».
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