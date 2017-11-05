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18:30, 5 ноября 2017 171
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Из Большого театра эвакуировали более трех тысяч человек из-за угрозы взрыва

Из Большого театра эвакуировали более трех тысяч человек из-за угрозы взрыва

Из-за угрозы взрыва из Большого театра эвакуировали три с половиной тысячи человек. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в эвстренных службах

«Из здания на Театральной площади, дом 1 идет эвакуация в связи с угрозой взрыва», — сказал собеседник агентства.

Из здания выводят людей. Ожидается прибытие кинологов для проверки помещений.

В 19 часов в Бетховенском зале Большого театра должен был начаться концерт «Молот и серп», посвященный столетию Великой Октябрьской социалистической революции.

Генеральный директор театра Владимир Урин подтвердил информацию об эвакуации. «Службы проверяют. Не могу говорить больше — работаю с МЧС», — сказал он.

Как передает «РИА Новости», две тысячи восемьсот человек эвакуировали из ГУМа и еще более двух тысяч — из гостиницы «Метрополь».

Напомним, в воскресенье, 5 ноября, в Москве уже эвакуировали шесть торговых центров.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Рязань стала первым городом, подвергшимся атаке «телефонных террористов». Позже специалисты проанализировали причины «минирований».

В Госдуме предложили ужесточить наказание за ложные сообщения о терактах. Также ФСБ выяснила, кто «минировал» здания в российских городах.

По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, ущерб от действий злоумышленников превысил 300 миллионов рублей.


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